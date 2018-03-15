Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelin çatı katında mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin merdiven uzatması ile çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Korkan kedi ardından ekiplere biraz hırçınlık yaptıktan sonra koşarak kaçtı.