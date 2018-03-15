HABER

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelin çatı katında mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil yolu üzerinde bulunan bir otelin çatı katında mahsur kalan yavru kediyi gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin merdiven uzatması ile çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı. Korkan kedi ardından ekiplere biraz hırçınlık yaptıktan sonra koşarak kaçtı.

Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!İran'da düşen Türk jetiyle ilgili kritik gelişme!
Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!Feci şekilde dövülmüştü! Engelli gence şok!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Son dakika! Mina Başaran ve arkadaşları son yolculuğuna uğurlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Hademeden kız öğrenciye taciz skandalı! Müdür olayı böyle kapatmak istedi

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Şans topu sonuçları 14 Mart: 874. hafta Şans Topu talihlisi Hatay'dan! (Milli Piyango sonuç sorgulama)

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

Hasta pencereden düştü, doktor arkasından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.