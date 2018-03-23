Çatıda tehlikeli çalışma

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir okulun 4 katlı pansiyonunun çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler, yürekleri ağza getirdi.

Aksu ilçesinde bir okulun bahçesinin içerisinde yapımı devam eden 4 katlı binanın çatısında çalışan işçiler güvenlik önlemi almadı. İşçilerin, kendilerini çatıya bağlamadan çalışması çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi. Binanın çatısında rahat tavırlarıyla dikkat çeken işçiler adeta ölüme davetiye çıkardı.