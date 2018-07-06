HABER

Çatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 16:40 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe takılarak yaralanan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın çatısında ipe takılarak yaralanan ebabil, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi için İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İnegöl'ün Yeniceköy Mahallesi, Mahmut Kuşcan Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın üzerinden uçarken çatıdaki ipe takılan ebabili görenler, İnegöl Belediyesi İtfaiyesi'ne haber verdi. Bildirilen adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, takıldığı ipe dolanarak yaralanan ebabili kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenli itfaiye aracının sepetine binen itfaiye eri, titiz bir çalışmayla çatıda ipe takılan ebabili kurtardı. Gözünden yaralanan ebabil, tedavi edilmek üzere İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'ne teslim edildi. Ebabilin, tedavisi yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Çatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardıÇatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardıÇatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardıÇatıdaki ipe takılan ebabili itfaiye kurtardı

PARTNERÜnlü isimleri buluşturan davetÜnlü isimleri buluşturan davet
Hırsız, paraları havaya saçarak kaçtıHırsız, paraları havaya saçarak kaçtı
Siber suçlar polisine dolandırıcılık gözaltısıSiber suçlar polisine dolandırıcılık gözaltısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Serhat Akın'dan yılın dedikodusu: Adem ile Sema aşk yaşıyor mu?

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dikkat çeken iddia! Baro açıkladı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Şaşırtan olay! Cinsel organına USB kablosu sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Küçük Ömer'in son sözleri “Benim bir şeyim yok üzülme anne" oldu

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Kayseri'de babaannesini balta ve bıçakla öldürdüğü iddia edilen torun ilk kez hakim karşısında!

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Diyarbakır'da kaybolan Yusuf Yılmaz'ın ailesi yeni görüntüleri izleyince bir kez daha yıkıldı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Eşi terk etti diye intihara kalkıştı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Traktördeki demir parçası minibüsün içine girdi: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.