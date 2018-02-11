HABER

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 21:07 | Son Güncelleme

Adana’da 2 sevgilinin evlerinin çatısındaki derme çatma odada kavga etmesi ve kızın çığlık atması, polis ekiplerini alarma geçirdi.

Çatıdaki odadan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki S. isimli genç kız, sevgilisi M.'nin (19) evine gidip çatı katında oturmaya başladı. Çift biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine S. ağlayıp, sevgilisine bağırmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar da ‘kadına şiddet olayı var’ deyip polis ekiplerine durumu bildirdi.

‘O KIZ BURAYA GELMESİN’

Olay yerine gelen polis ekipleri ise evin çatısına çıkıp çift ile görüştü. Bu sırada çatı katındaki derme çatma odaya giren ve yerde bulunan yatak ile kullanılmaz haldeki koltuğu gören polis, ağlayan genç kıza, ‘Seni burada zorla mı tutuyorlar' diye sordu. Genç kız ise, “Öyle bir şey yok. Sadece sevgiliyiz. Tartıştık” cevabını verdi.

Bu sırada M.'nin ablası çatıya çıkıp kardeşine hakaret edip, “O kız buraya gelmesin diyorum hep, yine de getiriyorsun” diye tepki gösterdi. Polis, daha sonra genç kızı ailesine teslim etmek, M.'yi de ifadesini almak üzere karakola götürdü.

DSDASDA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sevgili çatı

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Nihat Doğan, Özgecan Aslan davasını kaybetti

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Türkiye'nin hamlesi soğuk duş etkisi yaptı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
habere bak. kızlarımızın geldiği hale bak. hangi daha hazin bunu haber diye yazmak mı ahlakın böyle düşmesi mi?
Diğer Haberler
Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Ticari araç devrildi: 2'si çocuk 7 yaralı

Sigara hırsızları kamerada

Sigara hırsızları kamerada

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

NASA paylaştı! En belirgin görüntüsü

Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

Denizli’de hafif ticari araç yol kenarındaki duvara çarptı: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.