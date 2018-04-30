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Çatıdan atlayan genç kız öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 11:41 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Kübra K.

Çatıdan atlayan genç kız öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, Kübra K. (17), oturduğu 4 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, dün gece Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Kübra K., bilinmeyen nedenle oturdukları 4 katlı apartmanın çatısından kendisini boşluğa bıraktı. Olayı görenlerin bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç kızı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Genç kız, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Kübra K.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
Genç kızın ölümüne ilişkin başlatılan polis soruşturması sürüyor.

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Çatıdan atlayan genç kız öldüÇatıdan atlayan genç kız öldü

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