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Çatıdan diğer binaya geçerken düşen kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da çatıdan diğer binaya geçmeye çalışırken ayağı kayan Şerife Çakır (25), düşerek yaşamını yitirdi.Yedişehitler Mahallesi Deregümü Caddesi Kiraz Apartmanı'nda oturan Şerife Çakır, saat 09.00 sıralarında üç katlı apartmanın üst katındaki evinin çatı katından yan taraftaki apartmanın çatı katına hortum çekmek için çıktı. İddiaya göre yan binaya geçmeye çalıştığı sırada ayağı kayan Şerife Çakır, düştü. Önce binanın girişinde park halindeki motosiklete daha sonra beton zemine çarpan kadın ağır yaralandı.Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptığı Şerife Çakır'ı ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Evli ve 2 çocuk annesi Şerife Çakır, kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, evin önünde bekleyen yakınları ölüm haberini alınca fenalaştı.

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