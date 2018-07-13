Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki bir balık çiftliğinin çatı tamiratını yaparken dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Onur Bozdemir (23), Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Karayolu'nda bulunan bir balık çiftliğinde meydana geldi. Çiftliğin çatı tamiratını yapan Onur Bozdemir, dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Bozdemir'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve boynunda kırıklar olduğu belirlenen Bozdemir, yapılan müdahalelerin ardından bugün ambulans helikopterle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin tedavisi sürüyor.
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