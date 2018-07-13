HABER

Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 23:37 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki bir balık çiftliğinin çatı tamiratını yaparken dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Onur Bozdemir (23), Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.

Çatıdan düşen işçi ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesindeki bir balık çiftliğinin çatı tamiratını yaparken dengesini kaybedip düşerek ağır yaralanan Onur Bozdemir (23), Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından ambulans helikopterle İzmir'e sevk edildi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Karayolu'nda bulunan bir balık çiftliğinde meydana geldi. Çiftliğin çatı tamiratını yapan Onur Bozdemir, dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yüksekten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Bozdemir'i ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve boynunda kırıklar olduğu belirlenen Bozdemir, yapılan müdahalelerin ardından bugün ambulans helikopterle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çatıdan düşen işçi ağır yaralandıÇatıdan düşen işçi ağır yaralandıÇatıdan düşen işçi ağır yaralandıÇatıdan düşen işçi ağır yaralandı

PARTNERHaşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?Haşlanmış yumurta eski haline nasıl geri döndürülür?
Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralıKastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)Kayıp Evrim'in annesi: Yavrumu kaçırdılar (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

OHAL kalkıyor, FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

ABD-Rusya gerilimini tırmandıracak karar: 12 Rus istihbarat üyesi ABD başkanlık seçimlerine müdahale etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Arnavutköy’de 100 kişi yedikleri yemekten zehirlendi

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Bursa'da korkunç kaza! Yanarak can verdiler

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Diyarbakır Bağlar'da 4 erkek çocuğu taciz eden sapığa akılalmaz plan!

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Şırnak'taki PKK operasyonunda 3 Fransız yakalandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iğrenç olay! Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti! Sonrasında hayatını şokunu yaşadı…

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.