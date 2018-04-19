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Çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 07:24 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde ikinci katın çatısından düşen kadın ağır yaralandı.Olay, Fatih Mahallesi Mollaosmaoğlu 4.

Çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

Samsun’un Bafra ilçesinde ikinci katın çatısından düşen kadın ağır yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi Mollaosmaoğlu 4. Çıkmaz Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satu Işık (52) 3. kattaki evinin balkonundan kendilerine ait inşaat halindeki binanın terasına geçti. Buradan tekrar evin balkonuna geçmek isterken dengesini kaybederek 7 metre yükseklikten beton semine düştü. Sesi duyan komşuları tarafından 112’ye bilgi verildi. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

Çatıdan düşen kadın ağır yaralandı

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