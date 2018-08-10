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Çatıdan düşen kedi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 10:53 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, çatıdan düşüp yaralanan sokak kedisi, tedaviye alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, çatıdan düşüp yaralanan sokak kedisi, tedaviye alındı. Kedinin 3 yavrusuna ise mahalleli sahip çıktı.

Mithatpaşa Mahallesi Rüzgarlı Caddesi'nde yavruladığı çatıdan düşerek yaralanan sokak kedisinin yardımına mahalleli koştu. Kedinin acı içinde olduğunu görenler, Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne haber verdi. Bu sırada çatıda kalan 3 yavru, mahalleli tarafından paylaşılarak bakımları üstlenildi. Belediye personeli, yaralı kediyi alarak veterinere götürdü. Kedinin vücudunda kırıklar olduğu saptandı.

​Belediyeyi arayarak durumu haber veren Gökhan Anaç, 'Boncuk' adını verdikleri kedinin yaralı olduğunu fark ettiklerini söyleyerek, "Ben gördüğümde yerde duruyordu. Elleri ve ayakları tutmuyor. Veterinere haber verdik. Belediye ekipleri geldi. Yavrularına biz bakıyoruz. Kediler kapının önündeydi hep. İnşallah iyileşir. İyileşirse yine alıp kapımızın önünde bakmaya devam edeceğiz" dedi.

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