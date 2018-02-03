Sakarya’nın Karasu ilçesinde iş yeri tabelasına elektrik bağlamak için çıktığı çatıdan düşen usta ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Caddesi’nde bir iş yerinin çatısına elektrik bağlamak için çatıya çıkan ve saç zannedip bastığı platforma basarak yere düşen Mehmet Öztürk isimli usta ağır yaralandı. Durumu gören çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince yaralı usta Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.