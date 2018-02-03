Sakarya’nın Karasu ilçesinde iş yeri tabelasına elektrik bağlamak için çıktığı çatıdan düşen usta ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Caddesi’nde bir iş yerinin çatısına elektrik bağlamak için çatıya çıkan ve saç zannedip bastığı platforma basarak yere düşen Mehmet Öztürk isimli usta ağır yaralandı. Durumu gören çalışanlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerince yaralı usta Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Son dakika: Suriyeli muhalifler Rus uçağını düşürdü
Nusret'in el hareketini ticarete döktü
TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
Instagram'ın Azeri zenginleri görgüsüzlükte sınır tanımadı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AP'ye 'PKK' eleştirisi
Apart daireye fuhuş baskını! Sıra beklerken yakalandılar
Kazada ölen Gamze'nin kedisi kapısından ayrılmıyor
CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!
NASA yaptı, yer yerinden oynayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum