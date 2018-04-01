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Çatıdan düşen yaşlı adam yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 15:44 | Son Güncelleme

Samsun’un Bafra ilçesinde tek katlı binanın çatısından düşen yaşlı adam yaralandı.Olay, Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta meydana geldi.

Samsun’un Bafra ilçesinde tek katlı binanın çatısından düşen yaşlı adam yaralandı.
Olay, Gazipaşa Mahallesi Oğuzhan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazın zaman zaman kaldığı bahçeli tek katlı binanın çatısında tadilat çalışması yapan 72 yaşındaki Salim Gün dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan yaşlı adam, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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