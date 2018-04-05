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Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:48 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler İlçesindeki bir apartmanın çatısına çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi.Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi Salko Camii karşısındaki bir apartmanının çatısında genci gören vatandaşlar intihar girişimi zannederek polise haber verdi.

Sakarya’nın Erenler İlçesindeki bir apartmanın çatısına çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi.
Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Çukurahmediye Mahallesi Sakarya Caddesi Salko Camii karşısındaki bir apartmanının çatısında genci gören vatandaşlar intihar girişimi zannederek polise haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gencin atlama ihtimaline karşı apartmanın önünde branda açtı. Olayla birlikte Sakarya Caddesinde trafik bir süre aksadı. Çatıya çıkan genci polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Down sendromlu olduğu öğrenilen K.D. isimli genç Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince aşağıya indirildi. Sağlık ekiplerince alınan K.D.’ye ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

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Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi
2 / 6

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi
3 / 6

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi
4 / 6

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi
5 / 6

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi
6 / 6

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi

Çatıya çıkan down sendromlu genç yürekleri ağızlara getirdi
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