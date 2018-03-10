Çavdarhisar’da ev yangını

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Kızık köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu, tek katlı ahşap binada hasar meydana geldi.
Elektirik kontağından çıktığı bildirilen yangını erken fark eden köylüler ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası Kaymakam Kadir Yurdagül evi yanan Ramazan Dereköylü’yü ziyaret etti. Yanan evde incelemelerde bulunan Kaymakam Yurdagül aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve kaymakamlık tarafından gerekli yardımın aileye yapılacağını bildirdi.(YD-EFE)
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