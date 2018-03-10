HABER

Çavdarhisar’da ev yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 12:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Kızık köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu, tek katlı ahşap binada hasar meydana geldi.Elektirik kontağından çıktığı bildirilen yangını erken fark eden köylüler ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek söndürdü.Yangın sonrası Kaymakam Kadir Yurdagül evi yanan Ramazan Dereköylü’yü ziyaret etti.

Çavdarhisar’da ev yangını

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Kızık köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu, tek katlı ahşap binada hasar meydana geldi.
Elektirik kontağından çıktığı bildirilen yangını erken fark eden köylüler ve Çavdarhisar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına zamanında müdahale ederek söndürdü.
Yangın sonrası Kaymakam Kadir Yurdagül evi yanan Ramazan Dereköylü’yü ziyaret etti. Yanan evde incelemelerde bulunan Kaymakam Yurdagül aileye geçmiş olsun dileklerini iletti ve kaymakamlık tarafından gerekli yardımın aileye yapılacağını bildirdi.(YD-EFE)

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Güne bu tabloyla uyandılar!Güne bu tabloyla uyandılar!
Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ilk o uyguladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bolu’da, yakalanan sahte paralarla ’Afrin’ yazdılar

Bolu’da, yakalanan sahte paralarla ’Afrin’ yazdılar

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü

Eve alkollü gelip, para isteyen oğlunu öldürdü

Çorlu’da kaçak sigara ele geçirildi

Çorlu’da kaçak sigara ele geçirildi

Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı

Alkollü sürücü, ehliyetsiz sürücüye çarptı: 2 yaralı

Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.