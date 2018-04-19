Çavdarhisar’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, toprak yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen tafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Kütahya-Çavdarhisar Yolu Susuzkaya Mevkii’nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kütahya’dan Çavdarhisar istikametine gitmekte olan Faruk Gedik (62) yönetimindeki 35 HA 0384 plakalı tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü Faruk Gedik yaralandı. Yaralanan Faruk Gedik, 112 Acil Servisi ekiplerince DPÜ Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (YD-EFE)