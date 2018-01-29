Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki bir kadın hastane kantininde başından vurularak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya isimli kadın, çay almak için gittiği hastane kantininde 75 yaşındaki Hasan Hüseyin C. tarafından tabanca ile başından 3 el ateş edilmek suretiyle vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Hürü Sarıkaya'yı vuran Hasan Hüseyin C., polis tarafından gözaltına alındı.