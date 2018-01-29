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Çay almaya gelen kadına kurşun yağdırdı!

YAŞAM HABERLERİ | 29.01.2018 12:12 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çay almaya gittiği hastane kantininde kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Hürü Sarıkaya'yı vuran Hasan Hüseyin C., polis tarafından gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 38 yaşındaki bir kadın hastane kantininde başından vurularak öldürüldü.

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İHA'nın haberine göre olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi kantininde meydana geldi. Tedavi için hastaneye gelen 38 yaşındaki Hürü Sarıkaya isimli kadın, çay almak için gittiği hastane kantininde 75 yaşındaki Hasan Hüseyin C. tarafından tabanca ile başından 3 el ateş edilmek suretiyle vuruldu. Olay yerinde hayatını kaybeden Hürü Sarıkaya'yı vuran Hasan Hüseyin C., polis tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı Hürü Sarıkaya

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