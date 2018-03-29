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Çay bahçesinin giren otomobilin kaza anı mobesede

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 16:20 | Son Güncelleme

Karabük’te kavşaktan hızlıca çıkan bir otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle yoldan çıkarak bir çay bahçesinin duvarına çarparak yan yattığı kaza anı mobese kameralarına yansıdı.Kaza, sabah saatlerinde Demir Çelik kavşağında meydana gelmişti.

Karabük’te kavşaktan hızlıca çıkan bir otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle yoldan çıkarak bir çay bahçesinin duvarına çarparak yan yattığı kaza anı mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, sabah saatlerinde Demir Çelik kavşağında meydana gelmişti. Karabük Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan İnan Keskin (38) idaresindeki 78 SU 092 plakalı otomobil, mobese kamerasına yansıyan görüntülerde karşı yoldan kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdikten sonra hızla duvara çarpıp yan yatması yer aldı.
Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan öğretim üyesinin durumunun ise olduğu öğrenildi.

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