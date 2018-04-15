HABER

Çay hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.04.2018 12:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te bir kişi, marketin önünde sergilenen kampanyalı çay kolilerinden birini alarak kaçtı.

Çay hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Gaziantep’te bir kişi, marketin önünde sergilenen kampanyalı çay kolilerinden birini alarak kaçtı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Gaziantep’te bir markette meydana geldi. Müşteri kılığında alışveriş yapan bir şahıs, iddiaya göre dükkandan çıkarak köşede bekleyen diğer kişiye işaret verdi. Bunun üzerine markete yaklaşan diğer şahıs, meyve ve sebze kasalarının önünde sergilenen kampanyalı çay kolilerinden birini alarak uzaklaştı. Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!Ruhani'den Suriye tepkisi: Yıkıma neden olacak!
Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
İşte dolarda son durumİşte dolarda son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

İran Askeri Üssü’nde şiddetli patlama: Çok sayıda İranlı subay hayatını kaybetti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti'nin oy oranı dikkat çekti

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Hüsnü Mahalli'den Suriye'nin vurulmasıyla ilgili açıklama: Harekatın zamanlaması çok enteresan

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Trump 'hepsi yeni ve akıllı dedi' 105 füzeyle Suriye'yi vurdu

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Acun'un meşhur ettiği Serkay Tütüncü dizi oyuncusu oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Kartal'da düğün konvoyunda kaza:1 ölü 1 yaralı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Fuhuş yaparken yakalandı! Polisi görünce 2'inci kattan atladı

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Film gibi olay! Gerçeği 47 yıl sonra öğrendi

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Sakarya’daki istismar skandalında zihinsel engelli kızın ailesinden kan donduran ifade

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.