Çay ocağı işletmecisini ayağından vurdu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Yaser Ç. alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı çay ocağı işletmecisi Ercan D.'yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

Olay akşam saatlerinde, Başiskele Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ercan D.'ye ait çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre, iş yerine gelen Yaser Ç. ile Ercan D. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tabancasını çıkaran Yaser Ç., Ercan D.'yi sol ayağından vurup kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Ercan D.'ye ilk müdahalede bulunarak, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, Yaser Ç.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

