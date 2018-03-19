Çay ocağında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir çay ocağında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Şal Sokak üzerinde bulunan bir pasajdaki çay ocağında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını görenler hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.