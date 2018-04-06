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Çay ocağında, işyeri sahibini tabancaya vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bir çay ocağında işyeri sahibi Mustafa Kocaoğlu'nu (35) tabancayla vurarak yaralayan Furkan D., gözaltına alındı.

Çay ocağında, işyeri sahibini tabancaya vurdu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bir çay ocağında işyeri sahibi Mustafa Kocaoğlu'nu (35) tabancayla vurarak yaralayan Furkan D., gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye mahallesinde meydana geldi. Mustafa Kocaoğlu (35)'na ait çay ocağında oturup, çay içen Furkan D., bir süre sonra belirlenemeyen nedenle yanındaki tabancayı çekip, işyeri sahibini vurdu. Elinden ve sağ bacağından yaralanan Mustafa Kocaoğlu kanlar içinde yere yığılırken, Furkan D. ise kaçtı. Mustafa Kocaoğlu ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çalışma başlatan polis ekipleri, Furkan D.'yi Kadifekale Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

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