Çay ortasında midibüste mahsur kalan 25 işçiyi itfaiye kurtardı

Tuncel YILMAZ-Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki köprülü kavşak inşaatı nedeniyle kapatılan karayolunda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak için Irlamaz Çayı'nın içinden geçmeye çalışan servis midibüsündeki 25 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye giden itfaiyenin çalışmasıyla işçiler kurtarıldı.

Turgutlu'da geçen cumartesi gününden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları, Selvitepe Mahallesi'nden geçen Irlamaz Çayı'ndaki su seviyesini yükseltti. Çalışma nedeniyle açılan yan yolu kullanmak yerine araçlarıyla çaydan geçmeyi tercih eden bazı sürücüler ise bu nedenle zor anlar yaşadı.

Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle 2 kilometrelik bölümü kapatılan İzmir- Ankara Karayolu'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak isteyen ve seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Yıldız, 45 J 6389 plakalı servis midibüsü ile bugün saat 15.30 sıralarında, kapatılan dere yolundan gitmek istedi. Ancak araç çay suyunda çamura saplandı. Midibüsün kapıları ise kilitlendi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri dozerleri geldi. Midibüse merdiven uzatılarak mahsur kalan 25 fabrika işçisi, tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçi servis midibüsünü çekerek kurtardı.