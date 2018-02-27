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Çay ortasında midibüste mahsur kalan 25 işçiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 00:14 | Son Güncelleme

Manisa'da köprülü kavşak inşaatı nedeniyle kapatılan karayolunda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak için Irlamaz Çayı'nın içinden geçmeye çalışan servis midibüsündeki 25 kişi, mahsur kaldı. Bölgeye giden itfaiyenin çalışmasıyla işçiler kurtarıldı.

Turgutlu'da geçen cumartesi gününden beri aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yüksek kesimlerden gelen sel suları, Selvitepe Mahallesi'nden geçen Irlamaz Çayı'ndaki su seviyesini yükseltti. Çalışma nedeniyle açılan yan yolu kullanmak yerine araçlarıyla çaydan geçmeyi tercih eden bazı sürücüler ise bu nedenle zor anlar yaşadı.

Köprülü kavşak inşaatı nedeniyle 2 kilometrelik bölümü kapatılan İzmir- Ankara Karayolu'nda, trafiğin yan yoldan verilmesiyle yaşanan yoğunluktan kurtulmak isteyen ve seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Y., servis midibüsü ile bugün saat 15.30 sıralarında, kapatılan dere yolundan gitmek istedi. Ancak araç çay suyunda çamura saplandı.

MAHSUR KALDILAR

Midibüsün kapıları ise kilitlendi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve Turgutlu Belediyesi Fen İşleri dozerleri geldi. Midibüse merdiven uzatılarak mahsur kalan 25 fabrika işçisi, tahliye edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işçi servis midibüsünü çekerek kurtardı.

Çay ortasında midibüste mahsur kalan 25 işçiyi itfaiye kurtardı

Servis sürücüsü Hasan Yıldız, "Hiç tahmin etmediğimiz durum başımıza geldi. Can kaybı olmaması tek tesellimiz "dedi. Midibüste mahsur kalan işçilerden Ahmet Öz, "Burada kaçıncı olay" diyerek tepkisini gösterdi. Yoldan geçmeyi başaran otomobil sürücü Alaattin Güllü ise "Anayol kazıldı. Geçişler tali yoldan verilmeye başladı. Ancak bu nedenle yoğunluk yaşanıyor. İlçeye alternatif giriş yolu sayısı da kısıtlı. Bu nedenle sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden isteğimiz, bir an önce bu soruna bir çözüm bulmaları" dedi.

BELEDİYE YETKİLİLERİ ŞAŞKIN

Belediye yetkileri ise "Bu yol zaten kapalı. Nasıl oluyorsa vatandaşlar canını malını tehlikeye atıp, burasını kullanıyor. Biz kapatıyoruz, başka taraftan çaya giriyorlar" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çay midibüs Manisa mahsur

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Vay mal vay yol varken çaydan gitmekte neyin kafası ey yarabbim.
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