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Çay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarma

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

RİZE'de park halinde olduğu yoldan kayarak, yamaç alanda içerisinde çay toplayanların bulunduğu çay tarlasına devrilen kamyonet, yöre sakinlerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarma

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'de park halinde olduğu yoldan kayarak, yamaç alanda içerisinde çay toplayanların bulunduğu çay tarlasına devrilen kamyonet, yöre sakinlerinin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. 20 kişinin, elleriyle kaldırarak sürüklediği kamyonu yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucunda yola çıkarmasına ait görüntüler sosyal medyada ilgiyle izlendi.
Kaza, dün saat 16.30 sırlarında merkeze bağlı Uzunköy köyünde meydana geldi. Çay toplamak için köye gelen Mustafa T., 53 AZ 987 plakalı kamyonetini yol kenarına park etti. Sürücü, yokuş olan yolda aracının kaymaması için de tekerinin altına da taş koyarak önlem aldı. Park halinde içerisinde sürücüsü bulunmayan kamyonet, bir süre sonra tekerin taştan kurtulmasıyla kaymaya başladı. Kayarak hızlanan kamyonet, daha sonra yol kenarındaki çay bahçesine devrildi. Devrildiği çay bahçesinde de takla atan kamyonet, yaklaşık 200 metre sürüklenip düz arazide durdu. Kamyonetin devrilerek takla attığı çay tarlasında çay toplayanlar da büyük korku yaşadı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada yaralıların olabileceğini düşüneneler olay yerine koştu. Vatandaşlar, kamyonette kimsenin olmadığı ve park halindeyken kaydığını öğrenmesi üzerine rahat bir nefes aldı.
EL BİRLİĞİYLE ARACI ÇIKARDILAR
Çay toplayanlar ve çevredekiler, çay tarlasındaki kamyoneti bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı, vinç talebinde bulundu. Çekici şirketi yetkilileri de köy yolunun dar oluşu nedeniyle ağır tonajlı vinçlerin bölgeye gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine kalabalık, kamyoneti kendi imkânlarıyla yola çıkarmaya karar verdi. Yaklaşık 20 kişiden oluşan grup, kamyoneti tarladaki çay filizlerine de zarar vermeyecek şekilde yola çıkarmak için kolları sıvadı. Grup, elleriyle kaldırarak sürüklediği kamyonu yaklaşık 4 saatlik uğraş sonucunda yola çıkarmayı başardı.
KURTARMA ANI KAMERADA
Öte yandan hurdaya dönen kamyonetin yöre sakinlerinin elbirliğiyle bulunduğu çay bahçesinden çıkarılması, Muhammet Kan adlı kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi çekerken, bazı takipçiler de 'İşte Rize işi kurtarma' şeklinde esprili yorumda bulundu.

FOTOĞRAFLI

Çay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarmaÇay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarmaÇay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarmaÇay tarlasına devrilen kamyonete 'Rize işi' kurtarma

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