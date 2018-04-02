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Çaya düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 22:02 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde çaya düşen 3.5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Tendürek Dağı eteklerindeki kar sularının erimesinden dolayı çay taştı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde çaya düşen 3.5 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Tendürek Dağı eteklerindeki kar sularının erimesinden dolayı çay taştı. Çayın etrafında oyun oynayan 3.5 yaşındaki M.T. ise dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suda sürüklenen çocuğu gören diğer çocuklar ailesine haber verdi. Vatandaşların yoğun uğraşı sonucu sudan çıkarılan M.T., kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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