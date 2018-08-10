HABER

Çaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 16:17 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, bu sabah köpeğini gezdirmeye çıkaran Hayrettin Kelkit (55), Porsuk Çayı'na düştü.

Çaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğuldu

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, bu sabah köpeğini gezdirmeye çıkaran Hayrettin Kelkit (55), Porsuk Çayı'na düştü. Su yüzeyinde bulunan ayakkabıların eşine gösterilip, Kelkit'e ait olduğu belirlenince dalgıçlar, Porsuk Çayı'nı aradı. Kelkit'in 7 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle'deki 3'üncü Dere Sokak'ta meydana geldi. İşe giden kadın, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, Porsuk Çayı'na birinin düştüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Görgü tanığı kadın, polislere, "Beyaz saçlı bir erkek suda batıp, çıkıyordu. Bir süre çırpındıktan sonra suda kayboldu" dedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, Porsuk Çayı'nda arama çalışması yaptı. Ekipler, su yüzeyindeki bir çift kahverengi ayakkabıyı kıyıya getirerek, Hayrettin Kelkit'in eşi Mukaddes Kelkit'e (44) gösterdi. Mukaddes Kelkit, ayakkabıların eşine ait olduğunu söyledi. Kelkit, 6 yıl önce evlendiği eşinin kuyumcuda çalıştığını, sabah köpeği gezdirmek için dışarı çıktığını, köpeğin ise eve tek başına ıslak döndüğünü anlattı.
7 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI
Arama çalışmaları sürdürülürken, kayıkla Porsuk Çayı'nda çöp toplayan belediye görevlileri ise suda köpeklere atılan topu buldu. Dalgıçlar, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Hayrettin Kelkit'in cesedini buldu. Kelkit'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğulduÇaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğulduÇaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğulduÇaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğuldu

PARTNERKadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı Kadınları çırılçıplak soyup... Dünyanın en acı fotoğrafı
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandıKadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı
Televizyon hırsızı kameradan yakalandıTelevizyon hırsızı kameradan yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

Muharrem İnce, 'ekonomik felaket' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Asfalt kazanlarının arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.