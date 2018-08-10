Çaya düşen eşinin cesedi bulundu; gözyaşlarına boğuldu

Eyüp KELEBEK-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, bu sabah köpeğini gezdirmeye çıkaran Hayrettin Kelkit (55), Porsuk Çayı'na düştü. Su yüzeyinde bulunan ayakkabıların eşine gösterilip, Kelkit'e ait olduğu belirlenince dalgıçlar, Porsuk Çayı'nı aradı. Kelkit'in 7 saatlik çalışma sonucu cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, sabah saatlerinde, Yeni Mahalle'deki 3'üncü Dere Sokak'ta meydana geldi. İşe giden kadın, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak, Porsuk Çayı'na birinin düştüğünü söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Görgü tanığı kadın, polislere, "Beyaz saçlı bir erkek suda batıp, çıkıyordu. Bir süre çırpındıktan sonra suda kayboldu" dedi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, Porsuk Çayı'nda arama çalışması yaptı. Ekipler, su yüzeyindeki bir çift kahverengi ayakkabıyı kıyıya getirerek, Hayrettin Kelkit'in eşi Mukaddes Kelkit'e (44) gösterdi. Mukaddes Kelkit, ayakkabıların eşine ait olduğunu söyledi. Kelkit, 6 yıl önce evlendiği eşinin kuyumcuda çalıştığını, sabah köpeği gezdirmek için dışarı çıktığını, köpeğin ise eve tek başına ıslak döndüğünü anlattı.
7 SAAT SONRA CESEDİNE ULAŞILDI
Arama çalışmaları sürdürülürken, kayıkla Porsuk Çayı'nda çöp toplayan belediye görevlileri ise suda köpeklere atılan topu buldu. Dalgıçlar, yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından Hayrettin Kelkit'in cesedini buldu. Kelkit'in cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.
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