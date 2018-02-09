Çaycı olarak işe girdi, hayatı karardı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Malatya ve Elazığ’da vurgun yapan 1'i kadın 3 kişilik dolandırıcılık çetesine karşı soruşturma başlattı. Çetenin, “Sizi sigortalı çaycı olarak işe alıyoruz” diyerek yaşlı ve kimsesiz kişiler adına şirket kurup, 10 milyon liralık vurgun yaptığı anlaşıldı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üzerine onlarca şirket kurularak piyasayı dolandıran şirketlerin sahibi olarak görünen 59 yaşındaki Yılmaz Ç.’nin ifadesini aldı.

Yılmaz Ç., “Ben o şirkete asgari ücretli çaycı olarak girmiştim. Yapılan dolandırıcılıktan haberim yok. Benim gibi birkaç kişi var” dedi. Çetenin, çok sayıda vatandaşı kandırıp adlarına şirket kurdukları, bu şirketler adına aldıkları çeklerle piyasadan mal alıp sattıkları belirlendi. Polis şimdi yaşlı ve kimsesiz kişileri kandırarak üstlerine onlarca şirket kurarak vurgun yapan 1’i kadın 3 kişiyi arıyor.

Fatih Küçükpazar’da seyyar simitçilik yapan Yılmaz Ç., başından geçenleri Habertürk’ten Nihat Uludağ'a anlattı: