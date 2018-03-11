Çaycuma’da trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde panelvan aracın çarptığı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. Mevlüt K. idaresindeki 74 AK 655 plakalı araç, 54 yaşındaki Kamil Çubukçu’ya çarptı. Ağır yaralanan Çubukçu’ya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çubukçu, durumunun ağır olması sebebiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.