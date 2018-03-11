Çaycuma’da trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde panelvan aracın çarptığı adam ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza İstasyon Caddesi mevkisinde meydana geldi. Mevlüt K. idaresindeki 74 AK 655 plakalı araç, 54 yaşındaki Kamil Çubukçu’ya çarptı. Ağır yaralanan Çubukçu’ya olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.
Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çubukçu, durumunun ağır olması sebebiyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti
E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet
TSK etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!
Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mehmetçik Afrin'e girdi giriyor
Gece kulübüne atla girdi, düşünce ortalık savaş alanına döndü
NASA şokta! Hiç beklenmedik gelişme
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum