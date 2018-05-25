 Çayda balık avlarken su seviyesi yükselince mahsur kaldılar (2)

5 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde balık avlamak için gittikleri Keşiş Çayı'nda yağmur nedeniyle su debisi yükselince mahsur kalan Serdar Menekşe, Mustafa Kemal Yılmazer, Zafer Menekşe ve Ömer Nas, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 5 saat sonra kurtarıldı. Hazır bekleyen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, ekiplere teşekkür ederek evlerine gitti.

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