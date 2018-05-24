Çayda balık avlarken su seviyesi yükselince mahsur kaldılar

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde balık avlamak isteyen 4 kişi, yağış nedeniyle su seviyesinin yükselmesi sonucu Keşiş Çayı'nda mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde oturan 4 kişi, Andırın'ın Kumarlı Mahallesi'nde iki ilçeyi birbirinden ayıran Keşiş Çayı'na balık avlamaya gitti. Bir süre sonra başlayan sağanak yağış nedeniyle suyun debisinin aniden yükselmesi sonucu 4 arkadaş mahsur kaldı ve bir ağacın dalına tutunarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, vatandaşların yerini tespit ederek kurtarma ekipleri istedi.
Bölgeye Kahramanmaraş ve Osmaniye'den AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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