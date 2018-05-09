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Çayda kaybolan muhtara 14 gündür ulaşılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 12:09 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe'yi (39) arama çalışmaları 14'üncü gününde sürdürülüyor.  Kaza, 25 Nisan'da D-100 yolu Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi.

Çayda kaybolan muhtara 14 gündür ulaşılamadı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde, Kelkit Çayı'na uçan hafif ticari aracın suda kaybolan sürücüsü Ayhan Cebe'yi (39) arama çalışmaları 14'üncü gününde sürdürülüyor.
Kaza, 25 Nisan'da D-100 yolu Dokuz Dolambaç mevkisinde meydana geldi. Niksar'dan Reşadiye yönüne giden Ayhan Cebe yönetimindeki 60 RG 322 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, Kelkit Çayı'na uçtu. Suda yaklaşık 150 metre sürüklenen aracın üstüne çıkan amca Mustafa Cebe (60), yaralı olarak kurtarıldı. İlçeye bağlı Cimitekke beldesinde mahalle muhtarlığı yapan, evli ve 2 çocuk babası Ayhan Cebe ile kuzeni Nazile Cebe ise suda kayboldu. AFAD ekiplerinin çalışmasıyla Nazile Cebe'nin cenazesi, olay yerine 1 kilometre uzaklıkta bulundu ancak Ayhan Cebe'ye ulaşılamadı. Arama çalışmalarından 14 gün boyunca sonuç çıkmadı.
VALİ TORAMAN ARAMA ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ
Bölgede, sabah saatlerinde, AFAD ekipleri ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Kelkit Çayı'nda yeniden arama çalışması başlattı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çalışmalara Kelkit Çayı kenarından destek verdi. Tokat Valisi Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğu ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, muhtar Ayhan Cebe’yi arama çalışmalarını yerinde inceledi. Cebe’nin yakınlarıyla da görüşen Vali Toraman, ''Arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz, sonuç almak için gayret gösteriyoruz'' dedi.

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