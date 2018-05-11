Çayda muhtar aranırken, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram'ın kemikleri bulundu (3)

ANNE, BASIN MENSUPLARINA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Tokat Valisi Ömer Toraman’dan acı haberi alan Bayram Erol’un ailesinin yaşadığı evde büyük üzüntü yaşandı. 2,5 yıl sonra kaybolan oğlunun acı haberini alan anne Adile Erol ''Yavrumu balıklar mı yedi. İki buçuk sene oldu. O günden beri haber yaptım dedim ki 'Ne olursunuz çocuğumu bulun' dedim. Çocuğumu ırmakta buldular, yavrum, aslan oğlum'' diyerek gözyaşı döktü. Anne Adile Erol daha sonra evinin önündeki basın mensuplarına sarıldı. Acılı aileyi yakınları ve ilçe halkı da yalnız bırakmadı.

Kelkit Çayı içerisinde yarın sabahtan itibaren diğer çocuk Dursun Kağan Taşçı için de arama çalışması yapılacağı öğrenildi.

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