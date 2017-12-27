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Cebindeki telefon patlayan doktor o anları anlattı

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 13:51 | Son Güncelleme 2 saat önce

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta cebindeki akıllı cep telefonu patlayarak yanan Dr. Cem Başpınar, tutuşan kıyafetlerini çıkarmak zorunda kaldığını, bacağında çok derin bir yanık oluşmadığını belirterek, firma hakkında şikayetçi olacağını söyledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Cem Başpınar, önceki gün nöbette olduğu sırada pantolon cebindeki akıllı cep telefonu, patlayarak alev aldı. Sağ bacağında yanık oluşan Dr. Cem Başpınar, hastanenin acil servisinde tedavi oldu. Polise tutanak tutturan Dr. Cem Başpınar, karakola giderek cep telefonu firmasından şikayetçi oldu. Dr. Cem Başpınar, cep telefonunun alev alma anında yaşadıklarını anlattı. Büyük bir tehlike atlattığını ifade eden Dr. Cem Başpınar, şöyle dedi:

"Serviste muayene için hastaların yanına gitmek için ayağa kalktığımda birden patlama sesiyle birlikte duman oldu. O anda hemen üzerimdeki kıyafetler tutuştu. Çıkartmak zorunda kaldım. Öyle bir yanık var mı diye baktım. Sonrasında cebimde telefon yandığı için yere düştü. Zeminde de yanık oluştu. Nöbetçiydim. Acil servise ilk muayenemi yaptırdıktan sonra yine görevime devam ettim. Çok derin bir yanık olmadı ama ayağımda cilt bölgemde hafif ağrı oldu. Telefonla konuşurken olabilirdi bu. Telefonla herhangi bir işlem yaparken de olabilirdi. En hafif şekilde atlattık diye düşünüyorum. Çocuklar yakın temas kuruyoruz. Yetkili firma eşimi arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Onlar da nazik bir şekilde olayı araştıracaklarını söylediler. Biz de gerekli yerlere müracaatlarımızı yapacağız. Şikayette bulunacağız."

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