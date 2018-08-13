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Ceketin astarına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 18:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ceketinin astar kısmına 740 gram reçine esrar sakladığı belirlenen Afgan uyruklu T.I.

Ceketin astarına sakladığı uyuşturucuyla yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ceketinin astar kısmına 740 gram reçine esrar sakladığı belirlenen Afgan uyruklu T.I. (25), polis tarafından gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışmada, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun Anadolu'ya getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda, şüpheli Afgan uyruklu T.I. gözaltına alındı. Aramada, şüphelinin ceketinin astar kısmına gizlenmiş 740 gram reçine esrar ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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