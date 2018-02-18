Çekiciye çarpan otomobilde can pazarı

Konya’da aynı yönde giden çekiciye arkadan çarpan otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı sürücü yoldan geçen bir doktorun yönlendirmesiyle diğer sürücüler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza, Konya-Aksaray karayolunun 60. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Konya istikametine giden Ahmet B. idaresindeki 06 ECK 14 plakalı otomobil, aynı yönde giden 68 BL 150 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil sürücü hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazada sürücünün kuzeni olduğu öğrenilen bir kişi ise kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Şoför koltuğunda kanlar içerisinde kalan Ahmet B.’nin yardımına yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bu sırada doktor olduğu öğrenilen bir kadın, sürücüye çeşitli sorular sorarak sağlık durumu hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Durumu ağır olan Ahmet B., doktorun yönlendirmesiyle diğer sürücülerin de yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak yol kenarına taşındı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kaza sonrası çekici sürücüsünün ifadesine başvuruldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.