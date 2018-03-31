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Çekmeköy Şile Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak alana yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:51 | Son Güncelleme

IHAAW094233-ASA/31-03-2018 - Çekmeköy Şile Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak alana yuvarlandı. 31.03.2018 09:42:33 TSI NNNN

IHAAW094233-ASA/31-03-2018

- Çekmeköy Şile Otoyolu’nda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak alana yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

31.03.2018 09:42:33 TSI
NNNN

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