Çekmeköy’de av tüfeğiyle eşini vuran koca tutuklandı

Çekmeköy’de dini nikahlı eşini çalıştığı iş yerinde av tüfeği ile vurarak yaralayan Salih G., "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çekmeköy’de dini nikahlı eşi Bediha Bal’ın çalıştığı iş yerine av tüfeği ile gelen öfkeli koca Salih G., eşine kurşun yağdırmıştı. Olayda Bediha Bal, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, Salih G. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Salih G., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Mahkeme sorgusu tamamlanan zanlı, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.