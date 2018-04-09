Çekmeköy’de evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Çekmeköy’de 4 katlı binanın birinci katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.