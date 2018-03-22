Çekya’da kimyasal tesiste patlama: 6 ölü

Çekya’da bir kimyasal tesiste meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Çekya’da bir kimyasal tesis fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, patlamada yaralıların bulunduğu belirtildi.
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