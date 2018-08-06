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Çelik kasa hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2018 15:54 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA girdikleri iş yerlerindeki çelik kasalardan hırsızlık yapan 12 kişi yakalandı.

İstanbul,(DHA)

İSTANBUL'DA girdikleri iş yerlerindeki çelik kasalardan hırsızlık yapan 12 kişi yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mart ayından beri Güngören, Küçükçekmece, Esenler, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerindeki bazı iş yerlerindeki çelik kasaları açarak hırsızlık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, 6 ilçede eş zamnlı baskınlar yaparak 12 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 21 bin lira 6 bıçak, çelik kasaları açmak için kullandıkları manyetik matkap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 10'u tutuklanarak ceza evine gönderildi. 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde iş yerlerine giren hırsızlar çelik kasaları açıyor. Kasaları boşaltan hırsızlar kaçıyor.

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