HABER

Çelik kasa hırsızları polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:56 | Son Güncelleme

Denizli’de girdikleri 6 ev, iş yeri ve fabrikadan çelik kasa hırsızlığı yapan zanlılar polis tarafından yakalandı.Kentte 9 gün içerisinde toplamda 6 ev, iş yeri ve fabrikadan çelik kasa hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen polis, olayın şüphelilerinin F.Ç., ve A.Ç., isimli şahıslar olduğunu tespit etti.

Çelik kasa hırsızları polisten kaçamadı

Denizli’de girdikleri 6 ev, iş yeri ve fabrikadan çelik kasa hırsızlığı yapan zanlılar polis tarafından yakalandı.
Kentte 9 gün içerisinde toplamda 6 ev, iş yeri ve fabrikadan çelik kasa hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen polis, olayın şüphelilerinin F.Ç., ve A.Ç., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler şahısların evlerine baskın yaptı. Baskınlarda şahısların evleri ile birlikte kullandıkları araçlarda aramam yapan ekipler çalıntı olduğu tepsi edilen malzemeler ile birlikte farklı ülkelere ait banknotlar buldu. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.

Ortalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılarOrtalık karıştı! Adliyeye girmeye çalıştılar
Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!
CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

Boşanmak isteyince dehşet saçtı! Cinayet kamerada

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

Kızı cinsel istismar kurbanı baba komşu kızına tacizden tutuklandı!

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İstanbul'daki AVM'lerde kadınların kâbusu oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.