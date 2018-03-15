Çelik kasa hırsızları polisten kaçamadı

Denizli’de girdikleri 6 ev, iş yeri ve fabrikadan çelik kasa hırsızlığı yapan zanlılar polis tarafından yakalandı.
Kentte 9 gün içerisinde toplamda 6 ev, iş yeri ve fabrikadan çelik kasa hırsızlığı yaşanması üzerine harekete geçen polis, olayın şüphelilerinin F.Ç., ve A.Ç., isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler şahısların evlerine baskın yaptı. Baskınlarda şahısların evleri ile birlikte kullandıkları araçlarda aramam yapan ekipler çalıntı olduğu tepsi edilen malzemeler ile birlikte farklı ülkelere ait banknotlar buldu. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri bildirildi.
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