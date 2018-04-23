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Çelikhan’da 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 15:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi.

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin girişinde jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi göz altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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