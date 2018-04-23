Çelikhan’da 3 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri durdurdukları araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin girişinde jandarma ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.