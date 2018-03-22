Çelikhan’da evin terasında yangın çıktı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki katlı evin terasında çıkan yangın telaşa neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Çelikhan ilçesi Yunusemre mahallesinde Hamza Altındağ’a ait iki katlı evin teras katında bulunan çalılar bilinmeyen bir nedenden dolayı tutuştu. Hamza Altındağ’ın komşularının fark ettiği yangın itfaiyeye bildirildi. Yangın yerine gelen itfaiye ekipleri yangın binaya sıçramadan söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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