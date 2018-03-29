Çelikhan'da FETÖ şüphelisi tutuklandı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan A.Ç., mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmada ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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