Çelikhan'da fuhuş operasyonu

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fuhuş ihbarı üzerine Pınarbaşı beldesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı saptanan G.Ç. ve Ü.T. ile bu kişilere yer temin eden A.Y. gözaltına alındı. İfadesi alınan G.Ç. ve Ü.T. serbest bırakılırken, A.Y.'nin ise 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

