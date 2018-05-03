HABER

Çelikhan'da fuhuş operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi.

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından fuhuş operasyonu düzenlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fuhuş ihbarı üzerine Pınarbaşı beldesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda para karşılığı fuhuş yaptığı saptanan G.Ç. ve Ü.T. ile bu kişilere yer temin eden A.Y. gözaltına alındı. İfadesi alınan G.Ç. ve Ü.T. serbest bırakılırken, A.Y.'nin ise 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Erdoğan, sürpriz ismi kabul ettiErdoğan, sürpriz ismi kabul etti
S&P kararı sonrası dolarda son durum! S&P kararı sonrası dolarda son durum!
Son ankette çarpıcı sonuçlar!Son ankette çarpıcı sonuçlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.