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Çelikhan'da kaçak kazıya 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 13:18 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Çelikhan'da kaçak kazıya 4 gözaltı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Şerefhan köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonda isimleri açıklanmayan 4 kişiyi kazı yaparken yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan kürek ve kazmalara el konulurken, 4 kişi gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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Çelikhan'da kaçak kazıya 4 gözaltı

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