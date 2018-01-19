HABER

Çelikhan'da kar yağışı nedeniyle yollar kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 00:30 | Son Güncelleme 7 saat önce

ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan İlçesi'nde, Adıyaman ile Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi yönündeki karayolları, yoğun kar yağışı, sis, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Dün akşamdan beri devam eden kar yağışının ardından yoğun sis, tipi ve fırtına nedeniyle Çelikhan- Adıyaman ve Çelikhan Malatya karayollarında sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, Çelikhan'dan ulaşımın güçlükle sağlandığı Adıyaman ile Malatya yönü karayollarını, trafiğe kapattı. Çelikhan Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, sürcülerden alternatif yolları kullanmalarını isteyerek, "Kar yağışı, fırtına ve sis nedeniyle gereken tedbirleri alarak araç sürücülerin gece yolda kalmaması için Çelikhan-Malatya karayolu emniyet ekipleri tarafından yol trafiğe kapatıldı. Aynı şekilde Çelikhan-Adıyaman karayolu ise İlçe jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçici bir süre ile ulaşıma kapatıldı. Adıyaman ve Malatya güzergahını kullanan araç sürücülerin Çelikhan, Sürgü, Doğanşehir ve Gölbaşı karayolunun ulaşıma açık" dedi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar

İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tuğra bebek 310 gram doğdu

Tuğra bebek 310 gram doğdu

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Bu da oldu! Sivas'ta lise öğrencileri kar duasına çıktı

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

'Karımı taciz etti' dedi, döverek öldürüp foseptiğe attı!

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

Sözlü taciz dehşeti getirdi! Cesedi foseptikte bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.