HABER

Çelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 19:20 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Çelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

Selim SONKAYA/ ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmayla Pınarbaşı Beldesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Çelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltıÇelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltıÇelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltıÇelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldüOtomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Herkesin gözü önünde, kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, kaçtıHerkesin gözü önünde, kurşun yağmuruna tutarak öldürüp, kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan bedelli askerlikte ücret ve yaş sınırı açıklaması

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Aleyna Tilki'nin videosu olay olmuştu! Aleyna Tilki'den uyuşturucu açıklaması

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Son dakika! Muharrem İnce'den AK Parti mitingine katılan Tansu Çiller'le ilgili açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.