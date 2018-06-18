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Çelikhan’da PKK/KCK operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Selim SONKAYA/ ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmayla Pınarbaşı Beldesi'nde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerinde arama da yapılan isimleri açıklanmayan 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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