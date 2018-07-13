Çelikhan'da terör propagandasına 1 tutuklama

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Çelikhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan 1 kişi, jandarmanın yol kontrolünde yakalanıp, tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelikhan-Adıyaman karayolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kimlik sorgulamasında, otomobildeki adı açıklanmayan kişinin, terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle arandığı belirlendi. Şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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